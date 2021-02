Maltempo: pioggia e neve sul Friuli Venezia Giulia, Rive allagate per alta marea, in montagna forte pericolo di valanghe [VIDEO]

Il Friuli Venezia Giulia, dal mare alla montagna, è stretto dalla morsa del maltempo. Il cielo è coperto su tutta la regione, con piogge sparse e temperature attestate su livelli stagionali: ampiamente sopra lo zero in pianura (tra i 7 e i 10 gradi positivi), negative invece sui rilievi. Permane forte il pericolo di valanghe, con livello 4 su 5, secondo quanto riporta il Bollettino della Regione.

Dopo le intense precipitazioni sul Canin oltre i 2000 m più di 1 metro di nuova neve sulle Prealpi e sullo stesso Canin il pericolo è 4 (forte), sulle Alpi Carniche e Giulie è 3 (marcato). Su molti pendii ripidi sono possibili valanghe spontanee di medie e di grandi dimensioni a tutte le esposizioni. Ovunque oltre il limite del bosco. Il distacco è possibile già con debole sovraccarico. Ci sono quindi condizioni del tutto sfavorevoli alle escursioni con possibilità di valanghe spontanee di medie e di grandi dimensioni a tutte le esposizioni.

La situazione peggiora tra oggi e domani quando sono previste nevicate da abbondanti ad intense sopra gli 800-1000 metri sulle Alpi e a quote più elevate sulle Prealpi con fenomeni che sul territorio montano potranno interessare la viabilità. Per le prossime 24 ore è prevista anche pioggia intensa su pianura e costa con venti moderati da Sud in quota. E proprio sulle coste si sono verificati in queste ore allagamenti a causa dell’alta marea. Allagata a Trieste la zona delle Rive, dove l’acqua ha invaso gli scantinati di diversi stabili.