Maltempo, inizia a nevicare sui mandorli in fiore delle Murge: è l’inizio di un grande evento di neve – FOTO

La primavera precoce con le prime fioriture sulla Murgia barese ha subito un duro colpo dalla breve nevicata che nelle prime ore del mattino ha interessato anche la Murgia pugliese. Nelle fotografie a corredo dell’articolo, inviate a MeteoWeb da Franco Labarile, possiamo osservare le alture di Santeramo in Colle imbiancate nelle parti sommitali e più esposte a Nord. Per il momento, il fronte freddo è più a Nord, tra Gargano e Daunia, dove la neve è più abbondante e a bassa quota, ma nelle prossime ore inizierà sulle Murge un grande evento di neve da far impallidire i brevi rovesci di stamattina. Al momento, ore 13:15, abbiamo +6°C a Fasano, +5°C a Ceglie Messapica, +4°C ad Acquaviva delle Fonti, Locorotondo e Cisternino, +3°C a Martina Franca, Mottola, Noci e Alberobello, tutte località in cui nel corso del pomeriggio arriverà una bufera di neve con temperature sottozero. Nevicherà copiosamente anche domani, Domenica 14 Febbraio, e in modo residuo anche dopodomani, Lunedì 14, con accumuli abbondanti nell’entroterra e in modo particolare ad Altamura, Gravina di Puglia e Santeramo in Colle, ma anche Cassano, Spinazzola, Minervino, Canosa e Ruvo di Puglia. Gli accumuli arriveranno a 50cm di neve. Diversi Comuni hanno attivato i Coc di protezione civile per l’allerta meteo, prevedendo mezzi spargisale e spalaneve. A Minervino Murge il sindaco ha disposto per oggi la chiusura delle scuole.

