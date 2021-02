Maltempo, scenari polari in Puglia: la neve ricopre gli uliveti del Salento, imbiancata la spiaggia di Porto Cesareo [FOTO]

San Valentino speciale per la Puglia oggi, ed in particolare per i Comuni del Nord Salento nel triangolo tra le province di Lecce, Brindisi, Taranto. Un’abbondante nevicata ha imbiancato le spiagge di Porto Cesareo (LE) e gli uliveti dell’entroterra regalando scenari polari.

Nevica sugli uliveti e sui mandorli fioriti, con la straordinaria morsa di gelo che ha stretto la regione per il brusco abbassamento delle temperature di oltre 10 gradi, mentre forti raffiche di vento gelido sferzano alberi e campagne.

Nella regione continueranno a registrarsi nevicate fino a stasera, con precipitazioni residue anche domattina, quando si toccherà il picco del gelo.

Un minimo depressionario centrato sul Tirreno, in movimento verso sudest, sta richiamando aria fredda di origine polare, causando un deciso rinforzo della ventilazione nordorientale ed un sensibile calo termico, con nevicate fino a quote di pianura al Centro/Sud.