Maltempo Rieti: nuovamente chiuso Ponte Turano, evacuati i residenti di via Capannelle

Prosegue il monitoraggio del COC Centro Operativo del Comune di Rieti in riferimento alla situazione legata ai livelli del fiume Turano: la Protezione civile regionale è al lavoro mentre l’Amministrazione provinciale di Rieti ha provveduto a chiudere nuovamente Ponte Turano.

Il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha firmato, in via precauzionale, l’ordinanza di sgombero per gli edifici che si trovano su via Capannelle.

L’Amministrazione comunale ha ribadito l’invito alla massima cautela nelle zone a ridosso dei corsi d’acqua o comunque interessate dagli allagamenti, invitando tutti i cittadini a segnalare tempestivamente situazioni di necessità al Centro Operativo Comunale.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: