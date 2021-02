Maltempo Rieti, Piena del Turano: la procura ha aperto un fascicolo per disastro ambientale

In riferimento agli allagamenti che da quasi un mese hanno messo in ginocchio la Piana Reatina, provocando danni alle colture e agli allevamenti, la procura della Repubblica di Rieti ha aperto un fascicolo d’inchiesta, al momento nei confronti di ignoti, per valutare la sussistenza di eventuali responsabilità,, soggettive e oggettive.

La procura presso il tribunale di Rieti ha avviato ufficialmente le indagini, ipotizzando il reato di disastro ambientale colposo: sono state affidate alla sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri presso la procura dal titolare dell’inchiesta, il sostituto procuratore Lorenzo Francia.