Maltempo Rieti: piena del fiume Turano, di nuovo allagata la Pianura Reatina

A seguito del rilascio di un’ingente quantità d’acqua da parte del gestore della diga dei laghi Salto e Turano, i cui invasi hanno nei giorni scorsi nuovamente superato il livello di guardia a causa del maltempo, resta critica la situazione della piena del fiume Turano, che ha di nuovo allagato la Pianura Reatina: lo ha reso noto il Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura di Rieti, che coordina le attivitàdi gestione dell’emergenza.

“Tenuto conto delle condizioni meteorologiche, che non prevedono precipitazioni piovose per i prossimi giorni, gli organi tecnici hanno concordato di mantenere, ancora per 24 ore, la riduzione degli scarichi dalla diga di Turano, già attiva dalla serata di ieri, i cui effetti saranno visibili a valle, in maniera graduale, nel corso della giornata odierna. Ciò al fine di alleggerire i livelli delle aste fluviali e delle aree allagate, con particolare riguardo al nodo di Terria nella Piana reatina,” si spiega nell’ultimo bollettino. “L’obiettivo immediato è quello di riportare le abitazioni e i ricoveri degli animali, evacuati nei giorni scorsi, in condizioni di sicurezza. Proseguirà l’attività di monitoraggio dei punti critici, dei quali è stata fatta una puntuale mappatura e georeferenziazione. Le squadre di volontari attualmente operative sono state ritenute sufficienti per effettuare una vigilanza mirata ed interventi tempestivi ed efficaci in caso di necessità“.