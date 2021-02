Maltempo Rieti: preoccupa la piena del fiume Turano, nuove evacuazioni

Continua a preoccupare la situazione nella Piana Reatina, a seguito della nuova onda di piena del fiume Turano: l’ultimo vertice tenutosi presso il Centro Operativo Comunale del Capoluogo laziale è stata decisa la prosecuzione delle attività di monitoraggio, rafforzamento argini e verifica delle abitazioni.

Nella serata di ieri il sindaco di Rieti ha firmato altre due ordinanze di evacuazione in riferimento a 2 edifici in via Prati a Piani Poggio Fidoni e in via Comunali, per un totale di 12 persone, la maggior parte delle quali ha optato per sistemazioni alternative autonome.

Le squadre di Protezione Civile proseguono il monitoraggio nelle aree più critiche, come via Settecamini e via Comunali, oltre al ripristino e al rafforzamento dell’argine creato nei giorni scorsi a Terria.