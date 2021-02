Maltempo, San Valentino gelido in Puglia: tanta neve a San Marco in Lamis, spolverata ad Andria [FOTO]

Come da previsioni, oggi Domenica 14 Febbraio, l’aria fredda sta irrompendo sull’Italia: mentre ieri il maltempo è stato il principale protagonista, il vero e proprio calo delle temperature è atteso dalla giornata di oggi, almeno in tutto il Centro/Sud. Nella gallery le immagini da Andria, in Puglia.

La neve è comparsa in molte zone della regione, anche a quote basse, dal Gargano al Salento, per effetto del brusco calo delle temperature. Sono segnalate nevicate soprattutto nel nord della regione, in particolare in provincia di Foggia, a San Giovanni Rotondo, Cerignola, San Marco in Lamis, Biccari, Deliceto, ma sono imbiancate anche molte località del Brindisino. Nevica a tratti sul Salento, anche nelle zone costiere, in particolare lungo il versante jonico, a Porto Cesareo e a Gallipoli, dove le precipitazioni sono accompagnate da raffiche di vento gelido e mareggiate.

Questa mattina molte città del Barese si sono svegliate imbiancate dalla neve e sono state segnalate diverse formazioni di ghiaccio. Altamura, Poggiorsini e Corato sono le città più attenzionate. Strade ghiacciate anche nelle frazioni di Bitonto, Mariotto e Palombaio, dove il Nucleo di Protezione Civile della polizia locale è intervenuto per tutta la mattinata con mezzi spargisale. Situazione analoga anche a Gravina di Puglia.

Un minimo depressionario centrato sul Tirreno, in movimento verso sudest, sta richiamando aria fredda di origine polare, causando un deciso rinforzo della ventilazione nordorientale ed un sensibile calo termico, con nevicate fino a quote di pianura al Centro/Sud. Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: