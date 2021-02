San Valentino con la neve in Basilicata: oggi i lucani si sono svegliati con panorami imbiancati, con diversi cm di manto bianco caduti la notte scorsa in quasi tutta la regione.

Questa mattina sono imbiancati anche i rioni Sassi di Matera.

La circolazione su tutte le principali strade della Basilicata è regolare, non si registrano disagio.

