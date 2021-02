Maltempo, slavina in alta valle Seriana: “Prudenza” [FOTO]

Nel Bresciano, e’ caduta una slavina lungo il percorso che da Pianone porta alla Capanna Ilaria/Pizzo Formico, nel territorio comunale di Clusone, in valle Seriana (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico ha effettuato un sopralluogo nella mattinata di oggi per verificare la situazione. L’amministrazione comunale ha invitato a “evitare comportamenti o scelte non sicure“: meglio dunque evitare escursioni in zona e, se proprio costretti a passare, si consiglia l’uso dei ramponi da ghiaccio.