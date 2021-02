Maltempo Svizzera, un San Valentino di freddo a Ginevra: le sponde del lago si ricoprono di ghiaccio [FOTO]

È stato un San Valentino di ghiaccio a Ginevra a causa dell’ondata di freddo in atto in Europa. Oggi, la città ha registrato una temperatura minima di -4°C e questo ha trasformato le onde del Lago di Ginevra che si infrangevano sulla passerella in sculture di ghiaccio plasmate dal vento.

Nelle immagini della gallery scorrevole in alto, possiamo vedere le sponde del lago coperte di ghiaccio e persone che si sono addirittura immerse nelle fredde acque del lago.

Le principali città svizzere oggi hanno registrato le seguenti temperature minime: -11°C a Zurigo, Losanna, -8°C a Berna, -5°C a Lugano, Sion.