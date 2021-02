Maltempo, tanta neve in Abruzzo: -9,8°C a Campo Imperatore, la “dama bianca” è tornata a L’Aquila [FOTO]

Nevica in questo sabato di febbraio in Abruzzo, anche in pianura sull’entroterra. Al momento non si registrano disagi alla circolazione. In provincia de L’Aquila al momento la colonnina di mercurio segna -1°C.

La nevicata che non fa gioire i titolari delle stazioni di sci e gli appassionati data l’ordinanza del presidente della Regione Abruzzo che contrassegna la regione come “zona arancione”.

La temperatura più bassa registrata nella scorsa notte è stata -9,8°C a Campo Imperatore a 2.132 metri di quota.

Dalla notte scorsa nevica in quasi tutta la regione dai 100-200 metri in su anche se con accumuli non consistenti.

Nevicate si registrano nell’Aquilano, nella Marsica, nel Teramano e nell’entroterra Pescarese e in tutto il Chietino compreso il capoluogo dove la neve interessa lo Scalo e la parte alta.

Sulla A25 si registra neve tra Pescina (L’Aquila) e Torre de’ Passeri, mentre si segnala nevischio tra Torre de’ Passeri e bivio A25/A14 e tra Pescina e bivio A25/A24 Roma-Teramo. Sulla A24 neve tra Assergi (L’Aquila) e il bivio A24/SS 80 (sgc Giulianova), nevischio tra Assergi e Carsoli (L’Aquila), oltre alla nebbia a banchi tra Assergi e Valle del Salto (Rieti) con visibilità 90 metri. Sul tratto abruzzese della A14 nevischio nei tratti tra Porto Sant’Elpidio e Pescara Nord e tra Ortona (Chieti) e Vasto Nord (Chieti), mentre nevica nei tratti tra Pescara Nord e Ortona e tra Vasto Nord e Vasto sud.

