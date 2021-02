Maltempo, tanta neve anche oggi in Sicilia: Nebrodi imbiancati, fiocchi anche nel Palermitano

A causa del crollo delle temperature in atto, la neve è caduta abbondantemente anche a bassa quota in Sicilia, in particolare nel Palermitano, dove nella notte si sono registrate minime da +3°C a +5°C: i mezzi dell’Anas sono al lavoro nelle autostrade e nelle statali per liberare il fondo stradale.

La neve è caduta sull’autostrada Palermo-Catania, all’altezza degli svincoli per le Madonie, sulla scorrimento veloce Palermo-Agrigento, nella zona di Lercara Friddi, e sulla statale Palermo-Sciacca all’altezza di Giacalone. Fiocchi anche sulla SS120 e sulle provinciali delle Madonie.

La cintura dei monti di Palermo – da Pizzo Manolfo a Monte Cuccio – è imbiancata.

La neve oggi è caduta anche sui Nebrodi, da Floresta a Ucria a Santa Domenica Vittoria, ma anche a Tortorici, Castell’Umberto, Galati Mamertino, Alcara Li Fusi e Caronia.

Sul versante occidentale la neve ha imbiancato Cesarò, San Teodoro e la Strada Statale 117 Mistretta-Nicosia. Grandinata su Capo d’Orlando.

