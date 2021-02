Maltempo, temperature minime sotto zero in Umbria: -10,8°C a Cascia, -7,7°C a Castelluccio [DATI]

L’ondata di gelo che anche oggi sta stringendo nella sua morsa gran parte d’Italia, sta colpendo anche l’Umbria: nella notte la colonnina di mercurio è scesa sotto zero in tutto il territorio regionale. Come spesso accade, Cascia è stata la città più fredda con -10,8°C (salvo i -11°C che il Centro funzionale della Protezione civile ha registrato sulla vetta di Forca Canapine). Il termometro ha toccato i -7,7°C a Castelluccio, a Norcia è sceso a -7,2°C.

Per quanto riguarda le altre città della regione, a Perugia sono stati registrati -3,3°C, a Terni -2°C, a Foligno -3,7°C, a Gubbio -3,6°C, a Spoleto -3,3°C, a Città di Castello -6,4°C, ad Assisi -3°C, ad Orvieto -2,7°C, a Città della Pieve -6,2°C.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: