Maltempo, la tempesta Darcy porta il gelo in Scozia: record di -23°C a Braemar nella notte più fredda degli ultimi 25 anni [FOTO]

La “Bestia dall’Est” non dà tregua al Regno Unito, investito da gelo e nevicate proprio a causa dell’aria fredda che arriva sul continente dalla Russia. La tempesta Darcy, infatti, ha prodotto minime record in Scozia, per valori che non si vedevano da 25 anni. Secondo il British Meteorological Office, si è trattato della notte piu’ fredda dal 1995. Nella citta’ di Braemar, la colonnina di mercurio è scesa a -22,9°C, un valore senza precedenti noti durante il mese di febbraio addirittura dal 1955, 66 anni fa. La temperatura piu’ bassa mai registrata nel Regno Unito e’ -27,2°C, ad Altanaharra nel febbraio 1895 e nel dicembre 1995, e sempre a Braemar nel gennaio 1982.

Edimburgo ha registrato una temperatura minima di -14°C, mentre Glasgow ha raggiunto -11°C.

Il Met Office ha emesso allerte “gialle” per neve e ghiaccio in vaste aree della regione, che rimarranno in vigore almeno fino a domani a mezzogiorno. Freddo e neve per il quarto giorno anche in altre zone, inclusi Galles e in Inghilterra fino all’estremo sud dell’isola, con Londra di nuovo cosparsa da una spolverata di neve in mattinata. Mentre proseguono i disagi, soprattutto al traffico, con treni bloccati e servizi ferroviari sospesi qua e la’ in particolare in Scozia a causa delle abbondanti precipitazioni nevose concentrate nel nord. Qualche problema si segnala pure per l’accesso a singoli centri di vaccinazioni anti Covid, in un quadro generale in cui comunque non s’interrompe la massiccia campagna di somministrazione avviata ormai oltre 2 mesi fa.