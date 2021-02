Maltempo, la tempesta Darcy porta tanta neve nel cuore dell’Europa: fino a 30cm in Germania e Paesi Bassi, trasporti nel caos [FOTO]

Paesi Bassi e parti della Germania sono imbiancate da intense nevicate che hanno alterato voli e corse di treni. Anche il Regno Unito è colpito da forti nevicate provocate da quella che i meteorologi olandesi hanno rinominato “tempesta Darcy”, che sta portando venti fino a 90km/h. Le autorità olandesi hanno dichiarato una rara “allerta rossa” per tutto il Paese, colpito da una vera e propria tempesta di neve in oltre un decennio (l’ultima tempesta di neve si era verificata nel 2010).

Stamattina la colonnina di mercurio è scesa fino a -21°C a Mosca e Riga, -18°C a Vilnius, -14°C a Stoccolma, -13°C a Oslo, Kiev e San Pietroburgo, -11°C a Varsavia, -10°C a Berlino, -9°C a Praga ed Helsinki, -6°C a Tallin, -5°C ad Amsterdam, Rotterdam e Bruxelles, -4°C a Copenaghen, -3°C a Londra, -2°C a Parigi, -1°C a Vienna.

Nelle prossime ore, il freddo aumenterà ancora soprattutto nel nord della Germania, nei Paesi Bassi, in Belgio e in tutto il Regno Unito, estendendosi poi a metà settimana anche al Sud della Germania, a Svizzera, Austria, Repubblica Ceca e infine, a partire da Venerdì 12 Febbraio, anche sui Balcani e gradualmente sull’Italia a partire dal Nord/Est del nostro Paese per l’irruzione fredda di San Valentino di cui parleremo in modo sempre più approfondito negli aggiornamenti delle previsioni meteo di MeteoWeb nelle prossime ore.

Paesi Bassi

Decine di voli sono stati ritardati o cancellati all’aeroporto Schiphol di Amsterdam. Tutte le corse dei treni sono state cancellate nei Paesi Bassi, inclusi i servizi internazionali verso la Germania. Anche i tram si sono fermati ad Amsterdam, mentre uno è deragliato nella neve a L’Aia. La maggior parte del Paese ha ricevuto 5-10cm di neve ma alcune aree sono arrivate fino a 30cm. Le condizioni sono così serie che il governo olandese ha dovuto chiudere tutti i centri di test per il coronavirus SARS-CoV-2 per diversi giorni. Nei Paesi Bassi, sono attese temperature giornaliere sotto lo zero per 10 giorni.

Germania

In Germania, le nevicate hanno causato importanti alterazioni nel traffico ferroviario. La neve, accumulatasi fino a 30cm, ha alterato la circolazione stradale, con centinaia di incidenti sulle strade.

Regno Unito

Nel Regno Unito, il Met Office ha emesso un’allerta ambra per l’Inghilterra sudorientale, in quella che i media locali hanno rinominato “Bestia dall’Est II”. Con questa espressione, si intende l’arrivo di aria fredda dalla Russia. L’ultimo evento di questo tipo si è verificato nel 2018, portando 10 giorni di neve nel Regno Unito. Gran parte dell’Inghilterra orientale nelle ultime ore è stata ricoperta di neve, con condizioni pericolose sulle strade e alterazioni della circolazione. In Scozia, si registrano temperature sotto lo zero. In due contee inglesi, i siti di test per il coronavirus SARS-CoV-2 sono stati chiusi a causa delle condizioni meteorologiche.

Neve e ghiaccio stanno diventando un problema per i trasporti in molte parti del Regno Unito. A questo si aggiungono allerte per probabili blackout di corrente e interruzioni dei servizi telefonici e di telefonia mobile. Il Met Office ha detto che oggi sono previsti nuovi rovesci di neve nella capitale e nel sud-est dell’Inghilterra, con temperature diurne che faticano a superare i -1°C. Ulteriori nevicate in alcune parti orientali del Paese potrebbero portare fino a 15 cm di neve nelle prossime ore.

Francia

In Francia, centinaia di residenti che vivono nei pressi dei fiumi sono stati evacuati dalle loro case a causa dell’allerta meteo. A Parigi, il fiume Senna continua a salire.

Belgio

Il Belgio ha ricevuto una spolverata di neve ma si attende un grande calo delle temperature nel corso della settimana.