Maltempo, la tempesta Darcy porta neve e temperature sotto zero nel Regno Unito: Londra imbiancata [FOTO]

Buona parte dell’Europa si trova sotto gli effetti di un’ondata di freddo e neve innescata dall’arrivo della “Bestia dall’Est”, definizione utilizzare per descrivere l’arrivo di una massa d’aria polare continentale dalla Russia. Neve e freddo stanno colpendo Paesi Bassi e Germania, creando disagi per i trasporti e tanti incidenti sulle strade. Bellissime le immagini di Amsterdam imbiancata.

La tempesta Darcy (questo il nome che alcuni servizi meteorologici hanno dato all’ondata di maltempo in atto) sta avendo i suoi effetti anche sul Regno Unito. Oggi le temperature sono scese sotto lo zero in varie località. Tra le città britanniche più importanti, segnaliamo le seguenti temperature minime: -2°C a Biggin Hill, 0°C a Londra, +1°C a Bristol, Glasgow, Edimburgo.

Anche Londra è stata imbiancata dalla neve. Le persone si sono messe a giocare nella neve caduta a Beckenham Place Park, nel settore sudorientale della capitale, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.