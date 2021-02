Maltempo, Toscana stretta nella morsa del gelo: Lucca e Pistoia tra le zone più colpite [DATI]

La Toscana si trova ancora stretta nella morsa delle avverse condizioni meteo: dopo vento forte e neve, oggi a provocare i maggiori disagi è il ghiaccio. Per questo motivo la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso anche per oggi un codice arancione per ghiaccio su tutto il territorio con l’eccezione di costa e Arcipelago.

Solo nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati 310 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco, la maggior parte nell’area centrale: neve e vento hanno colpito in particolare i territori tra Firenze, Prato e Pistoia.

L’ondata di freddo polare ha colpito la Toscana a partire da venerdì pomeriggio con deboli nevicate sparse, intensificatesi in serata: tra le zone più colpite le province di Lucca e Pistoia, con temperature fino a -10°C . In Garfagnana e Media Valle sabato si è registrata neve fino ai 500 metri di altezza con una leggera imbiancata sui fondovalle.

Secondo i dati del Centro funzionale della Regione Toscana, ai 1.600 metri di Foce a Giovo e al Passo Radici, al confine con la provincia di Modena, venerdì notte si è scesi fino a -12°C, il record regionale. Intorno ai 1.300 metri di altitudine le temperature si sono mantenute molto basse: -9,5°C al Passo del Cerreto (Massa Carrara), -9,2°C al Casone di Profecchia (Lucca) e -9°C a Boscolungo (Pistoia). Le minime delle altre province sono state raggiunte sulla vetta del monte Amiata, nel senese con -8,8°C e a Camaldoli, nel grossetano, con -7,9°C. Sui 1.000 metri, temperature a -7°C al Passo del Brattello (Massa Carrara), alla Verna e a Sestino (Arezzo), all’Orecchiella (Lucca), all’Acquerino fra Pistoia e Prato e al Giogo (Firenze).

Secondo le previsioni dell’osservatorio regionale meteo, il Lamma, in giornata le precipitazioni saranno limitate ma rimarrà un costante vento freddo e la colonnina di mercurio mostrerà valori con segno meno: probabile il calo delle temperature e la presenza di ghiaccio anche nei prossimi giorni.