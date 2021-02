Maltempo Toscana, temperature polari, neve e ghiaccio: fino a -12°C al Passo delle Radici, imbiancate anche le colline di Firenze [FOTO]

L’ondata di gelo in atto sull’Italia sta portando neve e freddo anche al Sud in questo weekend di metà febbraio. Se la dama bianca è caduta fino in Puglia e Campania, anche in Toscana si registrano temperature molto basse, neve e ghiaccio.

La Sala Operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per neve che interessa quasi tutto il territorio fino a oggi pomeriggio e tre codici gialli per ghiaccio, vento e mareggiate fino a domani. A Firenze situazione sotto controllo anche se la neve questa mattina imbiancava anche i campi alle porta della citta’. L’ondata di gelo e’ accompagnata dal forte vento che durante la notte ha provocato la caduta di alcuni alberi ma senza particolari criticita’ sul territorio metropolitano. La localita’ piu’ fredda della provincia risulta Castagneto, frazione di San Godenzo, con -7°C. A causa del freddo, il Comune di Firenze ha rafforzato il servizio di accoglienza invernale per i senza tetto, aumentando fino a 150 i posti letto e raddoppiando le uscite dell’unita’ di strada.

L’ondata di freddo ha preso il via ieri pomeriggio con deboli nevicate sparse, intensificatesi in serata. Tra le zone piu’ colpite le province di Lucca e Pistoia, con temperature scese fino a -10°C. In Garfagnana (vedi foto della gallery scorrevole in alto) e Media Valle si registra neve fino ai 500 metri di altezza, meno di quella che ci si aspettava, con una leggera imbiancata sui fondovalle. Piu’ in alto invece, precipitazioni nevose abbondanti e temperature a picco, anche oltre il -10°C. Secondo i dati del Centro funzionale della Regione Toscana, infatti, ai 1.600 metri di Foce a Giovo e al Passo Radici, al confine con la provincia di Modena, stanotte si e’ scesi fino a -12°C, il record regionale. Scendendo intorno ai 1.300 metri di altitudine temperature comunque molto basse: -9,5°C al Passo del Cerreto (Massa Carrara), -9,2°C al Casone di Profecchia (Lucca) e -9°C a Boscolungo (Pistoia). Le minime delle altre province sono state raggiunte sulla vetta del monte Amiata, nel senese con -8,8°C e a Camaldoli, nel grossetano, con -7,9°C. Ancora piu’ in basso, sui 1.000 metri, temperature a -7°C al Passo del Brattello (Massa Carrara), alla Verna e a Sestino (Arezzo), all’Orecchiella (Lucca), all’Acquerino fra Pistoia e Prato e al Giogo (Firenze). I fenomeni nevosi si sono esauriti nella tarda mattinata.

Per questa giornata l’osservatorio meteo della Toscana, Lamma, prevede che il termometro andra’ sotto zero in tutta la Regione dopo il tramonto con venti da nord-est a 50 chilometri orari nelle zone locali e fino a 70-100 chilometri orari sui rilievi e sulla costa. Nell’Arcipelago toscano mare molto mosso cosi’ come a Livorno. Dal tardo pomeriggio di oggi sono attese piogge sparse, in aumento nella fascia serale, quando risulteranno piu’ probabili e frequenti sulle province centro-meridionali.

