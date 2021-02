Maltempo in Turchia: continuano le abbondanti nevicate a Istanbul, 30 cm nella metropoli sul Bosforo [FOTO]

Proseguono anche oggi le abbondanti nevicate che hanno colpito Istanbul nel fine settimana e diverse altre regioni della Turchia: secondo le autorità, in alcuni quartieri della metropoli sul Bosforo si sono accumulati circa 30 cm di manto bianco. Numerosi i disagi per la popolazione: si segnalano numerose situazioni critiche in riferimento alla viabilità, tra cui il crollo di oltre 200 alberi. Sospesi anche numerosi collegamenti marittimi. Crollato anche il tetto di una palestra nel quartiere storico di Eyup sul Corno d’Oro: fortunatamente non risultano feriti. Decine anche le auto danneggiate.

La neve continuerà a cadere su Istanbul almeno fino a domani.