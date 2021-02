Maltempo Turchia: un San Valentino all’insegna della neve a Istanbul, -1°C nella metropoli turca [FOTO]

Come per buona parte del Sud Italia, anche per Istanbul è stato un San Valentino all’insegna della neve. Nella metropoli turca, oggi è stata registrata una temperatura minima di -1°C; nella capitale turca Ankara, è stata registrata una minima di +1°C. In Turchia, la temperatura minima più bassa registrata oggi è stata di -5°C.

Nelle foto della gallery scorrevole in alto, le immagini di Istanbul sotto la neve, con le persone a godersi lo spettacolo, nonostante il lockdown. La Turchia ha imposto un coprifuoco durante la settimana dalle ore 21 e il lockdown durante i weekend, con l’eccezione dEi turisti, per combattere la diffusione del coronavirus SARS-CoV-2.