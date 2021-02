Maltempo negli Stati Uniti, è emergenza in New Jersey per le inondazioni: le strade di Stone Harbor completamente allagate dal mare in tempesta [FOTO e VIDEO]

Una bufera di neve ha colpito gli Stati Uniti, in particolar modo New York, completamente paralizzata. Strade deserte, trasporti in tilt e stop alle vaccinazioni a causa del maltempo arrivato a New York. C’è chi ha approfittato della neve per divertirsi con slittini e palette, chi invece ha preferito chiudersi in casa e chi a asa ci è rimasto del tutto bloccato a causa dei disagi causati dal maltempo. E’ emergenza a New York, dove sono scesi già 15 cm di neve e si prevede una nevicata fino a 50 cm di neve entro domani causando condizioni di viaggio pericolose e cancellazioni di voli, ma non solo: l’emergenza è stata dichiarata infatti anche nel New Jersey, dove oltre alla neve a causare gravi danni sono state le inondazioni costiere. Questa mattina Stone Harbor, in particolar modo, ha lottato con l’innalzamento delle acque nelle strade.