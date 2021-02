Maltempo negli USA: forti scariche elettriche attraversano le linee in Louisiana [VIDEO]

Mentre una grande tempesta invernale colpisce gran parte del paese, il presidente Joe Biden ha approvato domenica lo stato di emergenza in Texas. La dichiarazione ordina l’assistenza federale per integrare gli sforzi statali e locali di risposta alla tempesta, come ha spiegato la Casa Bianca. “L’azione del Presidente autorizza il Department of Homeland Security, Federal Emergency Management Agency (FEMA), a coordinare tutti gli sforzi di soccorso in caso di calamità che hanno lo scopo di alleviare le difficoltà e le sofferenze causate dall’emergenza sulla popolazione locale, e di fornire un’adeguata assistenza hanno richiesto misure di emergenza, autorizzate ai sensi del titolo V dello Stafford Act, per salvare vite umane e per proteggere la proprietà e la salute e la sicurezza pubblica, e per ridurre o evitare la minaccia di una catastrofe in tutte le 254 contee del Texas“, afferma la dichiarazione della Casa Bianca .

L’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), l’agenzia che sovrintende alla rete elettrica dello Stato, è entrato nel suo livello di allerta più alto da domenica a lunedì e ha iniziato a interrompere con dei blackout per risparmiare energia durante questa dura tempesta invernale. “Ciò avviene tipicamente attraverso interruzioni a rotazione, che sono interruzioni temporanee controllate del servizio elettrico. Questo tipo di riduzione della domanda viene utilizzato solo come ultima risorsa per preservare l’affidabilità del sistema elettrico nel suo complesso“, ha detto ERCOT in una dichiarazione ottenuta. di ABC News.

Il Texas ha riferito ai cittadini che dovrebbero risparmiare energia a causa delle turbine e delle attrezzature congelate. A partire dalle 18:00 di domenica sera, un po’ meno della metà di tutte le sue rate è stata congelata o non è stata in grado di funzionare a causa del freddo estremo, secondo l’affiliata della ABC Dallas WFAA. In questo contesto si sono venuti a creare fenomeni insoliti come grandi scariche elettriche che attraversavano le linee.

Il National Weather Service ha previsto che molte zone dello Stato sperimenteranno temperature “pericolosamente fredde” fino a lunedì, quando ci saranno “gelate diffuse” da -10 a -20 gradi.