María Grever: un Doodle di Google per una donna eccezionale

Il Doodle di Google di oggi celebra la cantante e paroliera messicana María Grever, considerata una delle più grandi compositrici del Paese. Grever ha creato centinaia di canzoni nel corso della sua vita, interpretate da alcuni degli artisti più famosi al mondo, tra cui Placido Domingo, Aretha Franklin e Frank Sinatra.

L’11 Febbraio 1938 Grever registrò “Ti-Pi-Tin”, un valzer-serenata, tra le sue creazioni più celebri.

María Joaquina de la Portilla Torres nacque alla fine del XIX secolo nella città di León, in Mexico. Quando era ancora una bambina, si trasferì a Siviglia, dove studiò inglese, francese e musica: le sue abilità in quest’ultimo campo erano evidenti e ciò spinse il padre a favorirne lo studio. La sua prima canzone “A Una Ola” vendette milioni di copie, e venne interpretata da numerosi cantanti.

Nel 1916 Grever si trasferì a New York, dove compose musiche per film di Paramount Pictures e 20th Century Fox.

Grever continuò a produrre canzoni che coniugavano ritmi folk con stili come il tango, per coinvolgere il pubblico americano e spagnolo.

Tra le maggiori hit ricordiamo “Júrame” (1926) e “Cuando Vuelva a Tu Lado” (1934).

Come segno di riconoscimento per il suo lavoro, la Union of Women of the Americas (UWA) l’ha nominata “Woman of the Americas” nel 1952.