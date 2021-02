Marinaio cade da nave nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico: riesce a sopravvivere aggrappato a una boa, salvato dopo 14 ore

Un marinaio è caduto da una nave in pieno Oceano Pacifico, ed è riuscito a sopravvivere per 14 ore aggrappato ad una boa: il 52enne lituano Vidam Perevertilov, capo dei tecnici della nave cargo Silver Supporter, è precipitato in mare, forse a causa di uno svenimento, la mattina dello scorso 16 febbraio. Quel giorno – riporta la BBC – la nave stava effettuando un viaggio di rifornimento tra il porto neozelandese di Tauranga e il territorio britannico di Pitcairn.

Perevertilov è rimasto in balia delle onde, senza giubbotto di salvataggio, per ben 14 ore ed è sopravvissuto solo grazie ad una vecchia boa da pesca che ha visto all’orizzonte ed ha raggiuto a nuoto.

Nessuno sulla nave si è accorto della sua assenza per circa 6 ore: lanciato l’allarme, l’equipaggio è riuscito a risalire all’ora della scomparsa attraverso il registro dei turni di lavoro, che confermava la presenza del marinaio a bordo fino alle 4 del mattino. Il comandante ha calcolato il punto più probabile in cui l’uomo poteva essere finito in acqua (circa 400 miglia nautiche a sud delle Isole Australi della Polinesia francese) e ha invertito la rotta, inviando anche un messaggio radio a tutte le imbarcazioni in zona: alla fine è stata la stessa Silver Supporter ad avvistare l’uomo, dopo che un passeggero sulla nave ha sentito un “debole grido umano” in lontananza.