Mars 2020, atterraggio di Perseverance su Marte: tutto procede come da programma, domani il delicatissimo “ammartaggio”

Dopo un viaggio di 3,9 milioni di km, la NASA ha confermato: tutto procede come da programma, Perseverance è in buone condizioni, pronto per atterrare su Marte nell’orario previsto.

Alle 21:55 di domani è previsto il touchdown su Marte del 5° rover della NASA e il 7° finora arrivato sul Pianeta Rosso dall’inizio dell’esplorazione spaziale. Il robottino è destinato a esplorare il bacino dell’antichissimo lago nel quale atterrerà, il cratere Jazeero, a caccia di vita passata o presente.

Ad accompagnare il rover c’è il piccolo drone-elicottero Ingenuity, destinato a diventare la prima macchina del genere a volare su un pianeta diverso dalla Terra.

Lanciata il 30 giugno 2020, la missione Mars 2020 è la terza a raggiungere Marte nell’arco di dieci giorni, dopo la missione Hope degli Emirati Arabi e la Tianwen-1 della Cina: sarà la prima a rilasciare un rover sul suolo marziano, considerando che l’altra missione programmata per farlo, la Tianwen-1, lo farà a maggio.

