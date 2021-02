L’Anticiclone sta portando temperature molto alte in Sicilia, in ulteriore aumento rispetto ai giorni scorsi. La città più calda è Palermo, dove è stata registrata una massima di +26,3°C, ma in tutta la regione, ci sono massime diffuse pari o superiori a +20°C. Tra le massime più significative registrate finora, segnaliamo: +26,3°C a Palermo, +26,2°C a Naso, +25,6°C a Siracusa, +25,1°C a San Pier Niceto, +24,6°C a Lentini, +24,5°C a Paternò, +24,3°C a Catania, Augusta, +23,9°C a Caltagirone, +23,8°C a Santa Croce Camerina, +23,6°C a Francofonte, +22,9°C a Noto.

Con un clima così caldo, molta gente si è recata in spiaggia. Molte persone si sono recate a Mondello per prendere il sole o fare un bagno fuori stagione, così come a Catania, dove il caldo, unito alla festività della patrona della città, ha portato molta gente in spiaggia, nonostante la Sicilia sia in ‘zona arancione’. Come da tradizione in queste occasioni, i catanesi hanno scelto la spiaggia di scogli e cenere lavica di San Giovanni li Cuti, porto marinaro nel lungomare Ognina di Catania.