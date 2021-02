Meteo, l’Anticiclone fa schizzare in alto le temperature: +22°C in Sardegna, +21°C in Sicilia [DATI]

L’ondata di caldo di febbraio entra nel vivo. Oggi si sono registrate punte di +22°C in Sardegna, +21°C in Sicilia, +20°C in Calabria e Puglia.

Tra le massime più significative di oggi, segnaliamo: +22°C a Bisì; +21°C ad Olbia, Lentini, Paternò; +20°C a Carbonia, Caltagirone, Bisignano, Valenzano; +19°C a Catania, Cagliari, Reggio Calabria, Siracusa, Botricello; +18°C a Palermo, Cosenza, Manfredonia; +17°C a Roma, Messina, Crotone, Lecce, Chieti, Senigallia; +16°C a Napoli, Salerno, Firenze, Pisa.

Oggi in Piemonte lo zero termico è a 3000 metri. La scorsa notte, il termometro non è sceso sotto lo zero in numerose zone di montagna: minima a +0,9°C a Sestriere Alpette, +2,9°C a Bardonecchia Pranudin, +2,6°C a Crissolo Pian Giasset, in alta valle Po.

Domani, le temperature schizzeranno ancora di più verso l’alto: nella Sicilia orientale sono attese punte di +22-24°C e di +20-22°C in Sardegna, Calabria e Puglia.