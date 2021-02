Meteo, caldo incredibile in Calabria: +22°C a Reggio, Cosenza vola a +25°C. E la temperatura aumenterà ancora

L’ondata di caldo che sta interessando tutto il Mediterraneo in questi primi giorni di Febbraio inizia a diventare molto rilevante in queste ore. La Regione con le temperature più elevate è la Calabria, dove nella Valle del Crati abbiamo picchi di addirittura +26°C a Rende. Cosenza e Torano sono a +25°C, Castrolibero e Bisignano a +24°C. Molto caldo anche a Reggio Calabria, dove la temperatura ha raggiunto i +22°C in riva al mare, circostanza rarissima per questo periodo dell’anno senza favonio: solitamente il mare d’inverno rende più fresco il clima lungo le coste, anche durante le ondate di calore. Ma quest’anno non ha mai fatto freddo davvero, e così nei prossimi giorni, in modo particolare tra Venerdì 5 e Sabato 6 Febbraio, potrebbero essere stravolti tutti i record di caldo mensili della Calabria, con temperature a ridosso dei +30°C in molte zone della Regione.

Intanto oggi a Reggio Calabria ha riaperto dopo 5 mesi il Museo Nazionale della Magna Grecia che custodisce i Bronzi di Riace. La Regione è in zona gialla e la situazione sta tornando alla normalità, seppur con tutte le precauzioni del caso, dopo la seconda ondata della pandemia di Coronavirus. L’ingresso al Museo sarà gratuito per tutto il mese di Febbraio. E le condizioni meteorologiche si prospettano assolutamente favorevoli ad ogni tipo di attività all’aria aperta anche nel prosieguo del mese.

