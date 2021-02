Meteo, caldo anomalo oggi in Italia: +25°C in Sicilia, +20°C in Abruzzo, +16°C in pianura Padana. Domani sera inizia un clamoroso crollo termico

È un mercoledì 10 febbraio molto caldo sull’Italia, a poche ore da un rilevante crollo delle temperature a seguito dell’arrivo di aria fredda dalla Russia. Oggi, abbiamo punte di +25°C in Sicilia, +22°C in Calabria, +20°C in Abruzzo, +19°C in Puglia, +18°C nelle Marche e in Sardegna, +16°C in Emilia Romagna.

Tra le temperature massime più rilevanti, a metà giornata, segnaliamo: +25°C a Torregrotta; +24°C a Patti; +22°C a Palermo, Rende; +21°C a Luzzi, Torano Castello, Lamezia Terme; +20°C a Cosenza, Siracusa, Tortoreto; +19°C a Catania, Catanzaro, Barletta; +18°C a Lecce, Termoli, Pescara, Senigallia; +17°C a Cagliari, Reggio Calabria, Crotone, Brindisi, Taranto, Chieti, Ancona, Piombino, Argenta; +16°C a Firenze, Macerata.

Questo caldo ha però i giorni contati sull’Italia. A partire dalla sera di domani, giovedì 11 febbraio, al Nord Italia inizieranno a farsi sentire gli effetti dell’ondata di freddo proveniente dalla Russia, che colpirà con violenza il nostro Paese e i Balcani. Nella giornata di venerdì 12 febbraio, secondo le previsioni meteo, l’irruzione gelida si estenderà anche al Sud, con un crollo delle temperature di addirittura 20°C e anche oltre rispetto ad oggi. Lo stesso scarto termico è previsto anche nei vicini Balcani. Forti nevicate colpiranno Sud Italia e Balcani in questo nuovo ruggito dell’inverno.