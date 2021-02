Meteo, sempre più caldo in Italia: temperature estive al Sud con picchi di +26°C, +20°C a Roma [DATI]

Temperature in ulteriore aumento rispetto ai giorni scorsi al Sud Italia, a causa dell’ondata di caldo in atto. In Sicilia, sono stati superati i +26°C, con molta gente che si è riversata in spieggia e alcuni che hanno persino fatto il bagno in mare, mentre la Sardegna ha registrato picchi di +25°C e la Calabria di +24°C.

Ecco le massime più importanti registrate oggi, venerdì 5 febbraio: +26°C a Palermo, Naso; +25°C a Siracusa, San Pier Niceto, Carbonia; +24°C a Catania, Caltagirone, Santa Croce Camerina, Oristano, Mileto; +23°C a Noto; +22°C a Sassari; +21°C a Guidonia Montecelio; +20°C a Roma, Campobasso; +17°C a Firenze, Pisa, La Spezia, Imperia; +16°C a Genova, Arezzo; +13°C a Pordenone; +12°C a Vicenza; +11°C a Verona, Mantova, Udine; +10°C a Milano, Torino, Venezia, Bergamo.

Si tratta di valori molto elevati per questo periodo dell’anno, ma che aumenteranno ancora nel corso del weekend sulle regioni meridionali mentre il Nord farà i conti con un’ondata di maltempo a partire dalla sera di sabato 6 febbraio. Sicilia, Sardegna e Calabria tirrenica registreranno ancora temperature di +22-24°C, con punte di +26°C su Sicilia orientale e tirrenica e Sardegna. Fino a +22°C sulle coste tirreniche di Lazio e Campania e sulla Puglia settentrionale.