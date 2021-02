Meteo, è una giornata storica: +29°C a Palermo, +22°C a Roma, stravolti tutti i record di caldo di Febbraio. Ma il prossimo weekend sarà polare

Mentre l’Europa nord/orientale è nella morsa del freddo polare con temperature glaciali fino a -20°C sulle coste del mar Baltico, l’Italia è in balìa di una clamorosa ondata di caldo africano che sta determinando una giornata storica, oggi, per la climatologia mediterranea. Dalle Alpi arrivano immagini surreali con uno scenario africano sulla neve per la sabbia del Sahara, ma ancor più rilevanti sono le temperature che si rilevano in queste ore in tutto il Paese, senza precedenti nella storia del mese di Febbraio in modo particolare nelle Regioni tirreniche e al Sud, dove già a Gennaio erano stati stravolti tutti i precedenti record di caldo mensile con temperature a ridosso dei +30°C come se fossimo in tarda primavera o addirittura in estate.

Oggi i valori più elevati sono quelli della Sicilia, con Palermo e Pace del Mela (Messina) addirittura a +29°C. A Mondello (Palermo) tanti bagnanti in spiaggia e qualcuno addirittura in acqua, come possiamo vedere nelle immagini che pubblichiamo nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo. Particolarmente rilevanti anche i +22°C di Roma, anche se le temperature sono elevate in tutt’Italia, persino al Nord e in pianura Padana dove la colonnina di mercurio ha raggiunto +11°C a Milano, Verona, Trieste, Padova, Cremona, Mantova, Vicenza e Pordenone, +10°C a Bologna, Venezia, Brescia, Modena, Ferrara, Ravenna, Reggio Emilia e Lodi, +9°C a Novara, Bergamo, Pavia, Udine e Vercelli +8°C a Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Molto caldo anche in montagna: nelle principali città appenniniche abbiamo +19°C a L’Aquila e Campobasso. Di seguito tutti i dati delle Regioni più calde nella giornata odierna con le temperature massime giornaliere.

Le temperature massime di oggi in Sicilia:

+29°C a Palermo e Pace del Mela

a Palermo e Pace del Mela +28°C a Barcellona Pozzo di Gotto, San Pier Niceto e Naso

a Barcellona Pozzo di Gotto, San Pier Niceto e Naso +27°C a Carini, Terme Vigliatore, Torregrotta e Salina

a Carini, Terme Vigliatore, Torregrotta e Salina +26°C a Bagheria e Termini Imerese

a Bagheria e Termini Imerese +25°C a Catania, Gela, Lentini, Sciacca, San Giovanni La Punta, Patti, Paternò, Partinico, Acquedolci, Brolo e Piraino

a Catania, Gela, Lentini, Sciacca, San Giovanni La Punta, Patti, Paternò, Partinico, Acquedolci, Brolo e Piraino +24°C a Caltagirone, Pantelleria, Augusta, Comiso, Noto, Castellammare del Golfo, Vittoria, Bronte, Mascalucia e Pedara

a Caltagirone, Pantelleria, Augusta, Comiso, Noto, Castellammare del Golfo, Vittoria, Bronte, Mascalucia e Pedara +23°C a Siracusa, Trapani, Modica, Belpasso, Falcone, Cefalù, Marineo

a Siracusa, Trapani, Modica, Belpasso, Falcone, Cefalù, Marineo +22°C a Caltanissetta, Agrigento, Licata, Sciacca, Castelvetrano, Trecastagni, Nicolosi, Grammichele, Randazzo, Linguaglossa e Ustica

Le temperature massime di oggi in Sardegna:

+28°C a Bosa

a Bosa +26°C a Sassari, Oristano e Dolianova

a Sassari, Oristano e Dolianova +25°C a Carbonia, Samugheo Noedda, Sorso, San Basilio, Arbus, Badesi, Fenosu e Portoscuso

a Carbonia, Samugheo Noedda, Sorso, San Basilio, Arbus, Badesi, Fenosu e Portoscuso +24°C a Alghero, Borore, Sinnai, Bitti, Ossi, Barumini, Meana Sardo, Sorgono, Geremeas

a Alghero, Borore, Sinnai, Bitti, Ossi, Barumini, Meana Sardo, Sorgono, Geremeas +23°C a Bonorva, Escalaplano, Thiesi, Ruinas, Pedra Bianca, Silius, Fonni, Ovodda, Laconi, San Gavino e Villasalto

a Bonorva, Escalaplano, Thiesi, Ruinas, Pedra Bianca, Silius, Fonni, Ovodda, Laconi, San Gavino e Villasalto +22°C a Cagliari, Nuoro, Ballao, Serri, Goni, Sant’Antioco, Monteponi e Sanluri

Le temperature massime di oggi in Calabria:

+26°C a Mileto e Feroleto della Chiesa

a Mileto e Feroleto della Chiesa +25°C a Cittanova, Santa Cristina d’Aspromonte, Joppolo e Belsito

a Cittanova, Santa Cristina d’Aspromonte, Joppolo e Belsito +24°C a Vibo Valentia, Paola, Amantea, Cetraro, Rosarno, Scilla e Decollatura

a Vibo Valentia, Paola, Amantea, Cetraro, Rosarno, Scilla e Decollatura +23°C a Lamezia Terme, Serra San Bruno, San Pietro in Guarano e Zungri

a Lamezia Terme, Serra San Bruno, San Pietro in Guarano e Zungri +22°C a Tropea e Celico

Le temperature massime di oggi in Campania:

+24°C a Mondragone, Eboli, Sarno, Boscoreale e Boscotrecase

a Mondragone, Eboli, Sarno, Boscoreale e Boscotrecase +23°C a Nola, Poggiomarino, Positano, Battipaglia, Pontecagnano, Ottaviano, Palma Campania, Controne e Campagna

a Nola, Poggiomarino, Positano, Battipaglia, Pontecagnano, Ottaviano, Palma Campania, Controne e Campagna +22°C a Caserta, Capua, Santa Maria Capua Vetere, Alife, Benevento, Mugnano, TOrre Orsaia, Altavilla Silentina, Mercato San Severino, Pagani, Nocera Inferiore, Vietri sul Mare, Ascea Marina e Vico Equense

a Caserta, Capua, Santa Maria Capua Vetere, Alife, Benevento, Mugnano, TOrre Orsaia, Altavilla Silentina, Mercato San Severino, Pagani, Nocera Inferiore, Vietri sul Mare, Ascea Marina e Vico Equense +21°C a Napoli, Salerno, Avellino, Torre del Greco, Portici, Arienzo, Teano, Caiazzo, Aversa, Pietramelara, Grazzanise, Carinola e Montesarchio

a Napoli, Salerno, Avellino, Torre del Greco, Portici, Arienzo, Teano, Caiazzo, Aversa, Pietramelara, Grazzanise, Carinola e Montesarchio +20°C a Mercogliano, Baronissi, Castellabate, Cava de’Tirreni e Monteforte Irpino

a Mercogliano, Baronissi, Castellabate, Cava de’Tirreni e Monteforte Irpino +19°C a Sorrento, Ravello, Capo Palinuro, Summonte, Baselice, Procida, Capri e Anacapri

a Sorrento, Ravello, Capo Palinuro, Summonte, Baselice, Procida, Capri e Anacapri +18°C a Ischia

Le temperature massime di oggi nel Lazio:

+23°C a Guidonia

a Guidonia +22°C a Roma, Tivoli, Sora, Isola del Liri e Cervaro

a Roma, Tivoli, Sora, Isola del Liri e Cervaro +21°C a Ciampino, Monterotondo, Pontecorvo, Fontana Liri e Scandriglia

a Ciampino, Monterotondo, Pontecorvo, Fontana Liri e Scandriglia +20°C a Frosinone, Latina, Viterbo, Priverno, Formia, Alatri, Ferentino, Fiumicino, Anguillara Sabazia, Contigliano, Nepi e Labico

a Frosinone, Latina, Viterbo, Priverno, Formia, Alatri, Ferentino, Fiumicino, Anguillara Sabazia, Contigliano, Nepi e Labico +19°C a Terracina, Olevano Romano, Pomezia e Acquapendente

a Terracina, Olevano Romano, Pomezia e Acquapendente +18°C a Civitavecchia, Ariccia, Ronciglione e Montefiascone

Le temperature massime di oggi in Puglia:

+21°C a Bari, Bitonto, Valenzano e Palo del Colle

a Bari, Bitonto, Valenzano e Palo del Colle +20°C a Fasano, Terlizzi e Vico del Gargano

a Fasano, Terlizzi e Vico del Gargano +18°C a Lecce, Cerignola, Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo, Squinzano, Soleto e Alberobello

a Lecce, Cerignola, Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo, Squinzano, Soleto e Alberobello +17°C a Supersano e Tuglie

a Supersano e Tuglie +16°C a Brindisi, Gallipoli, Locorotondo e Francavilla Fontana

a Brindisi, Gallipoli, Locorotondo e Francavilla Fontana +14°C a Taranto e Martina Franca

Le temperature massime di oggi in Toscana:

+19°C a Grosseto e Arezzo

a Grosseto e Arezzo +18°C a Pisa, Montevarchi, Cecina, Bibbona e Castagneto Carducci

a Pisa, Montevarchi, Cecina, Bibbona e Castagneto Carducci +17°C a Firenze, Siena, Pistoia, Viareggio, Montepulciano, Cortona e Potedera

a Firenze, Siena, Pistoia, Viareggio, Montepulciano, Cortona e Potedera +16°C a Prato, Livorno, Piombino e Portoferraio

a Prato, Livorno, Piombino e Portoferraio +15°C a Forte dei Marmi

Le temperature massime di oggi in Liguria:

+18°C a La Spezia e Sarzana

a La Spezia e Sarzana +17°C a Imperia, Moneglia, Capinarola, Ventimiglia e Riva Ligure

a Imperia, Moneglia, Capinarola, Ventimiglia e Riva Ligure +16°C a Rapallo, Chiavari, Laigueglia e Loano

a Rapallo, Chiavari, Laigueglia e Loano +13°C a Genova e Varazze

a Genova e Varazze +12°C a Savona

Previsioni Meteo: questo caldo è una follia, ma il prossimo weekend sarà polare

La situazione meteo in Italia è molto estrema: a seguito del caldo anomalo di oggi avremo una domenica di forte maltempo, poi una settimana ancora mite ma altalenante tra giornate di sole e altre di pioggia, fino al prossimo weekend quando una forte ondata di freddo, la più intensa di quest’inverno, colpirà tutto il Paese tra Sabato 13 e Domenica 14 Febbraio, facendo crollare le temperature in tutt’Italia e portando la neve fin su coste e pianure. Sarà un’ondata di freddo molto intensa: con due settimane di ritardo, vivremo i “Giorni della Merla” in un contesto meteorologico sempre più anomalo, con sbalzi termici estremi dal caldo fuori stagione a un freddo certamente più consono per il periodo ma altrettanto significativo non solo per i fenomeni che lo accompagneranno, ma anche per il repentino crollo termico rispetto a queste ore dal clima tropicale. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: