Oggi splende il sole sulla Campania ma il maltempo dei giorni scorsi continua a fare danni: nella notte è crollato un muro a Sorrento, in via Li Schisani. Sul posto Vigili del Fuoco di Piano di Sorrento e gli uomini di Penisola Verde, che hanno rimosso il terreno.

Questa mattina a Piano di Sorrento, in via Mortora, è caduto un pino lungo la strada.

In entrambi i casi non si sono registrati feriti.

