Meteo, inizia una notte da lupi al Centro-Nord: prime nevicate in atto, fiocchi anche a Torino, Genova, Milano e Perugia [FOTO e VIDEO LIVE]

Inizia la forte ondata di freddo e neve che nel corso del weekend interesserà tutta Italia. Sono iniziate le prime deboli nevicate al Centro-Nord, in Piemonte, Lombardia, Liguria, Appennino tosco-emiliano, Umbria e Marche, con i fiocchi che stanno scendendo anche a Milano, Torino, Genova, Perugia e Varese (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Fa già freddo in tutta la Pianura Padana, con valori diffusi sotto lo zero. Al momento, si registrano: -2°C a Trieste, Udine, -1°C a Piacenza, -0,6°C a Milano, 0°C a Torino, Vicenza, Pordenone, Bologna, Monza, Macerata, +1°C a Genova, Venezia, Verona, +2°C a Siena, Ferrara, Ancona.

Inizia, quindi, una notte da lupi al Centro-Nord, in cui continuerà a nevicare, in attesa che le precipitazioni nevose e il freddo si diffondano anche al Sud, con le nevicate che raggiungeranno le coste.

