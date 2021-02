Meteo, l’Europa si tinge di bianco: la “Bestia dall’Est” imbianca il continente, spettacolari immagini dallo Spazio

La “Bestia dall’Est” mantiene la sua morsa sull’Europa: freddo e neve, spinti dall’ondata di gelo proveniente dalla Russia, raggiungono anche Francia e Regno Unito. Suggestive e rare le immagini che arrivano dai satelliti, che mostrano il cuore del continente privo di nuvole ma completamente innevato, dall’Est Europa fino alla Germania. Spettacolare anche l’immagine satellitare che mostra la Scozia imbiancata, nel giorno in cui l’ondata di freddo ha prodotto nuovi record. Con una temperatura di -23°C, è stata la notte più fredda dal 1995 e anche un valore che a febbraio non si vedeva dal 1955. Ieri, 10 febbraio, invece, la neve copriva tutto il settore orientale del Regno Unito, spingendosi fino all’Inghilterra meridionale (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

E per la Scozia il freddo non è ancora finito, con Edimburgo che affronterà altri giorni di neve. Dopo il caos trasporti creato dalla neve nella capitale scozzese nella giornata di mercoledì 10 febbraio, il Met Office ha emesso un’allerta meteo gialla per neve e ghiaccio per la giornata di sabato 13 febbraio, con strade e ferrovie che probabilmente saranno ancora colpite. I meteorologi avvisano che c’è anche il pericolo che marciapiedi e percorsi ciclabili, se non trattati adeguatamente contro il ghiaccio, diventino impraticabili e che potrebbero verificarsi interruzioni di energia elettrica. “È probabile che la neve si diffonda verso est durante la giornata di sabato 13 con alcuni accumuli e tratti ghiacciati. Potenziale per alterazioni del traffico”, spiega il Met Office.

Dallo scorso weekend, la tempesta Darcy, così come è stata rinominata dai meteorologi olandesi, si è spostata sul continente e ha prodotto neve dal Regno Unito alla Bielorussia e all’Ucraina. I rovesci nevosi sono continuati poi anche a metà della settimana nel Regno Unito. Darcy ha portato la prima vera tempesta di neve nei Paesi Bassi in oltre 10 anni, con venti di 60-75km/h, tanto che le autorità hanno emesso una rara allerta rossa per tutto il Paese. In Germania, il maltempo ha provocato importanti alterazioni del traffico e la neve ha causato numerosi incidenti stradali e interrotto i servizi ferroviari. Accumuli di 8-15cm sono stati comuni in parti della Germania, anche nella capitale Berlino. La città tedesca di Braunlage ha registrato i più alti accumuli di neve a causa di Darcy con un totale di 50cm.

Ma l’inverno non ha ancora finito con l’Europa: una nuova ondata di gelo porterà un clamoroso calo delle temperature e tanta neve tra Italia e Balcani nel weekend.