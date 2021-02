Meteo, fenomeno insolito a Napoli: la città inghiottita dalla nebbia [FOTO]

Fenomeno alquanto insolito questa mattina a Napoli: una coltre di fitta nebbia ha avvolto la città, anche se col passare delle ore la foschia si sta diradando. Ieri i collegamenti nel Golfo sono stati difficoltosi per il medesimo motivo.

Nel capoluogo campano sono stati registrati +8°C nella notte, mentre al momento la colonnina di mercurio segna +10°C.

Questo fenomeno così insolito è dovuto alla presenza dell’Anticiclone, che determina nebbie nelle zone costiere per lo scorrimento di masse d’aria calde sulle ancora fredde superfici del mare. Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: