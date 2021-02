Meteo: forti raffiche di bora oggi a Trieste, picchi di 110 km/h [FOTO e VIDEO]

Forti raffiche di bora, con picchi di 110 km/h si registrano oggi a Trieste: nella gallery le immagini del Molo Audace, a pochi passi da piazza Unità d’Italia e dal Canal Grande: separa il bacino di San Giorgio dal bacino di San Giusto del Porto Vecchio. Secondo le previsioni dell’Osmer Arpa Friuli Venezia Giulia, nel pomeriggio il vento tenderà temporaneamente ad attenuarsi.

Il cielo è sereno ma le temperature sono precipitate nella regione: -2°C a Trieste, 0°C a Udine e Pordenone. Sui rilievi -10°C a Tarvisio, -12°C sullo Zoncolan, -7°C a Forni di Sopra e -9°C a Sappada.

Sono una decina gli interventi che nella notte hanno impegnato i vigili del fuoco del comando per danni provocati dal vento in diverse zone della città. In zona Ponterosso sono volati due container posizionati per lavori di svuotamento dell’acqua dal omonimo canale: sul posto Vigili del fuoco e Capitaneria di porto. La polizia locale di Trieste è intervenuta invece per la segnalazione di lastre di ghiaccio su strade periferiche. Non si registrano comunque gravi disagi alla circolazione.

