Meteo Friuli Venezia Giulia: splende il sole su tutta la regione, temperature su livelli stagionali

Oggi splende il sole su tutto il Friuli Venezia Giulia con temperature su livelli stagionali: dai +4°C ai +7°C nei capoluoghi, mentre in montagna la colonnina di mercurio è ferma sotto lo zero, nei comprensori di Tarvisio, Zoncolan, Forni di Sopra e Sappada (dai -5°C ai -9°C).

Secondo l’Osmer, a favorire una simile situazione meteorologica è un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale che continuerà a favorire, anche nei prossimi giorni, l’afflusso in quota di correnti settentrionali che saranno meno fredde, ma a tratti un po’ più umide mantenendo cielo sereno. Anche domani la situazione meteo sarà buona con cielo in prevalenza poco nuvoloso.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: