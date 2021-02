Meteo, il gelo irrompe nel Nord-Est dell’Italia: -22°C in Val Sarentino in Alto Adige [FOTO]

Il gelo che da giorni tiene in una morsa l’Europa sta ora avanzando verso sud, in direzione dei Balcani e dell’Italia, dove già al Nord-Est le temperature sono scese fino a valori polari. A Pennes, frazione abitata a 1.450 metri di altitudine in Val Sarentino, in Alto Adige la colonnina di mercurio e’ scesa a -22°C. Molto freddo anche a San Giacomo in Val di Vizze e a Predoi in Valle Aurina dove la temperatura e’ di -21°C. Temperature basse anche in Val Pusteria, questa mattina Anterselva e Dobbiaco si sono svegliate a -17°C.

Nelle prossime ore, il freddo si estenderà al Centro-Nord, portando neve fino a bassa quota. Nel weekend, invece, il crollo termico riguarderà anche il Sud, dove sono attese nevicate fin sulle coste.