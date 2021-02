Meteo, giornata di ghiaccio in Europa: massima di -9°C a Berlino mentre Milano vola a +13°C

L’Europa sta vivendo una grande ondata di freddo che determina tempeste di neve fin in pianura. Dopo le temperature minime polari di stamattina, la colonnina di mercurio si è ulteriormente abbassata in tutto il settore centro-settentrionale del continente. In pieno giorno abbiamo -14°C a San Pietroburgo, -10°C a Mosca, Vilnius, Dresda e Poznań, -9°C a Berlino, Varsavia, Helsinki e Kiev, -8°C ad Hannover, -7°C a Praga e Tallin, -6°C a Bruxelles, -4°C ad Amsterdam, -2°C a Copenaghen, -1°C a Londra e Parigi.

Un abisso rispetto al clima mite del Nord Italia dove abbiamo +15°C a Ravenna e Rimini, +14°C a Padova, Modena, Reggio Emilia, Ferrara e Mantova, +13°C a Milano, Torino, Bologna, Venezia e Cesena in un contesto tipicamente primaverile. Grandi sbalzi termici, quindi, a pochi chilometri di distanza con l’Italia che insieme a Spagna, Grecia e Francia meridionale vive un clima mite influenzato dal Mediterraneo, mentre dalle Alpi in sù fa molto freddo. La situazione meteo cambierà anche in Italia da Venerdì 12 Febbraio con l’irruzione fredda di San Valentino di cui stiamo parlando ampiamente nelle previsioni meteo di MeteoWeb. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: