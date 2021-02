Meteo, il freddo avanza in Europa: -10°C a Berlino, -5°C ad Amsterdam, -3°C a Londra. Foto e temperature

Avanza sempre più rapidamente il grande freddo sull’Europa: stamattina le temperature minime sono diminuite abbondantemente sotto lo zero anche nei settori centrali e occidentali del continente, fino a Gran Bretagna e Francia. L’ondata di gelo polare che avanza progressivamente da Nord/Est verso il cuore d’Europa ha fatto crollare stamattina la colonnina di mercurio fino a -21°C a Mosca e Riga, -18°C a Vilnius, -14°C a Stoccolma, -13°C a Oslo, Kiev e San Pietroburgo, -11°C a Varsavia, -10°C a Berlino, -9°C a Praga ed Helsinki, -6°C a Tallin, -5°C ad Amsterdam, Rotterdam e Bruxelles, -4°C a Copenaghen, -3°C a Londra, -2°C a Parigi, -1°C a Vienna.

Nelle prossime ore il freddo aumenterà ancora soprattutto nel nord della Germania, nei Paesi Bassi, in Belgio e in tutto il Regno Unito, estendendosi poi a metà settimana anche al Sud della Germania, a Svizzera, Austria, Repubblica Ceca e infine, a partire da Venerdì 12 Febbraio, anche sui Balcani e gradualmente sull’Italia a partire dal Nord/Est del nostro Paese per l’irruzione fredda di San Valentino di cui parleremo in modo sempre più approfondito negli aggiornamenti delle previsioni meteo di MeteoWeb nelle prossime ore.