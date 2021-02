Così come accaduto a Cagliari, oggi anche Ancona si è risvegliata avvolta da una fitta coltre di nebbia, che ha avvolto la città delle Marche per varie ore, prima che l’innalzamento delle temperature la facesse diradare.

Non si segnalano particolari disagi.

Al momento in città si registrano circa +10°C.

