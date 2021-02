Ci stiamo ormai abituando ad eventi meteorologici estremi in giro per il mondo, ma ogni volta che qualcosa di veramente raro accade è sempre una sorpresa. E’ un po’ quanto sta accadendo in Giordania, dove ad Amman, città nella quale in questo momento la temperatura è di 1°C, nevica ormai da qualche ora. Un evento rarissimo e quasi emozionante, tanto che sui social stanno diventando virali i video che hanno immortalato la storica nevicata.