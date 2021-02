Meteo, onda di caldo africano: la neve diventa rosa e il cielo arancione sulle Alpi per la sabbia del Sahara [FOTO]

La neve si è colorata di rosa, il cielo ha assunto toni dal giallo all’arancione intenso: questo il panorama che si può osservare oggi sulle montagne del Piemonte.

Il fenomeno meteorologico si sta osservando, in queste ore, per effetto della sabbia del Sahara trasportata dallo scirocco: evento non rarissimo, ma che oggi sembra più marcato di altre volte.

Il bollettino di Arpa (Agenzia regionale di protezione ambientale) riporta oggi un’allerta meteo gialla sull’estremo nord del Piemonte e a sud nella valle dello Scrivia (Alessandria) per il rischio di allagamenti e frane: sono previste piogge intense, anche a carattere di temporale, sul lago Maggiore e sulle zone appenniniche.

Quota neve a 1.400 metri di altitudine sulle Alpi, 1.900-2.000 altrove, in calo in serata, fino a 2-300 metri in alcune aree.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: