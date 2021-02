Meteo, si intensifica l’ondata di caldo: punte di +26°C in Calabria [DATI]

Si intensifica l’ondata di caldo sull’Italia, in vista di un weekend che sarà ancora più infuocato al Sud. Oggi, giovedì 4 febbraio, sono state registrate punte di +26°C in Calabria, +25°C in Sardegna e +24°C in Sicilia.

Tra le massime più significative di oggi, segnaliamo: +26°C a Rende; +25°C a Bisignano, Bosa; +24°C a Cosenza, Siracusa, Carbonia, Oristano, Castellammare del Golfo; +23°C a Catania; +22°C a Castropignano; +21°C a Palermo, Sassari; +20°C a Reggio Calabria, Cagliari, Guidonia Montecelio; +19°C a Lecce, Benevento; +18°C a Roma, Napoli, Caserta, L’Aquila, Taranto, Brindisi, Jesi; +17°C a Pisa, Ancona; +16°C a Firenze, Imperia; +15°C a Ventimiglia, Chiavenna; +14°C a Genova; +12°C a Lecco.

Anche domani, temperature molto alte per questo periodo dell’anno al Sud. Massime di +24-26°C in Sicilia orientale, +20-24°C in Sardegna e Calabria e fino a +22°C sulle coste di Lazio e Campania.