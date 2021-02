Meteo, l’ondata di gelo si sposta verso i Balcani ed è sempre più vicina all’Italia: -16°C a Praga, -10°C a Budapest [DATI e FOTO]

L’ondata di gelo in atto in Europa si sposta verso i Balcani e nelle prossime ore raggiungerà anche l’Italia, provocando nevicate fino in pianura al Centro-Nord. Intanto, mentre nel cuore dell’Europa le temperature si addolciscono un po’ rispetto ai giorni precedenti, pur restando sempre molto basse, il gelo si sta diffondendo sui Balcani e sta già irrompendo al Nord-Est dell’Italia. In Trentino Alto Adige, si registrano fino a -22°C, ma abbiamo anche minime di -1°C a Belluno, Udine, Trieste.

La discesa del gelo verso i Balcani ha portato punte di -20°C in Polonia e di -16°C in Repubblica Ceca. Tra le più grandi città europee, segnaliamo le seguenti temperature minime: -23°C a Helsinki, -19°C a Riga, -18°C a Oslo, -16°C a Praga, Stoccolma, -15°C a Vilnius, Mosca, San Pietroburgo, Salisburgo, -14°C Varsavia, -13°C a Copenaghen, Amburgo, -11°C a Strasburgo, Kiev, Edimburgo, -10°C a Bratislava, Budapest, -9°C a Berlino, Lubiana, -8°C ad Amsterdam, Bruxelles, Vienna, Zagabria, -7°C a Sofia, Belgrado, -5°C a Parigi, -3°C a Londra, Glasgow, Bucarest, -2°C a Manchester.

Come detto, nelle prossime ore, il gelo si estenderà a tutta l’Italia, interessando già dalla serata di oggi tutto il Centro-Nord per poi dare origine ad un weekend di gelo e neve fin sulle coste al Sud.