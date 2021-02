Meteo, l’ondata di gelo tiene l’Europa nel freezer: -13°C a Strasburgo, -10°C ad Amsterdam e adesso il freddo avanza verso Italia e Balcani [DATI e FOTO]

L’ondata di gelo in atto in Europa tiene in una morsa buona parte del continente, con temperature polari che dall’Est si estendono al Centro, fino in Francia. Oggi, in Germania le temperature minime sono scese fino a -20°C; raggiunti -17°C in Francia e -16°C in Polonia.

Tra le città europee più importanti, segnaliamo le seguenti temperature minime: -20°C ad Helsinki, -16°C a Mosca, -14°C a Stoccolma, San Pietroburgo, Edimburgo, Stoccarda, -13°C a Varsavia, Strasburgo, Norimberga, Vilnius, -12°C a Dresda, -11°C a Praga, Amburgo, Glasgow, -10°C ad Amsterdam, Oslo, Brema, Wrocław, -9°C a Berlino, Bruxelles, -7°C a Kiev, -6°C a Parigi, -5°C a Londra, Manchester.

Ma non è ancora finita qui. Nel corso del weekend, il gelo si estenderà verso sud nel continente: clamoroso crollo delle temperature e tanta neve tra Italia e Balcani.