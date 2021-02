Meteo Paesi Bassi, il fiume Waal esonda a Nijmegen e c’è chi ne approfitta per divertirsi [FOTO]

Situazione terribile nei Paesi Bassi: a Nijmegen l’acqua del fiume Waal ha raggiunto livelli incredibili. Giovedì pomeriggio il livello dell’acqua è arrivato a 11,47 metri rispetto al normale livello, aumentando rispetto al giorno precedente e per i prossimi giorni si prevede un ulteriore innalzamento. Una situazione proeccupante, nei Paesi Bassi si parla di “acqua estremamente alta”: da martedì mattina gli autobus non circolano più in banchina, ma lungo i canali. La riserva naturale De Gelderse Poort è chiusa ai visitatori, in modo che gli animali possano trovare un posto più alto in totale tranquillità. Le banchine, quindi, per precauzione sono chiuse al traffico. L’innalzamento significativo del livello dell’acqua è dovuto alle forti piogge e allo scioglimento della neve della Germania meridionale. C’è comunque chi cerca di trovare il lato positivo e ne approfitta per un po’ di sport in kayak e chi per divertirsi giocando con barche di carta o giocattolo, come i più biccini.