Meteo Piemonte, l’Anticiclone alza le temperature: in montagna minime sopra lo zero

È iniziata una forte ondata di caldo in Italia, che già ieri ha prodotto punte di +21°C. Responsabile di questa ondata di caldo, che durerà per tutta la settimana, portando temperature massime di +25°C in alcune zone del sud e della Sardegna, è l’anticiclone africano che oggi in Piemonte porta lo zero termico a 3000 metri.

La scorsa notte, nelle misurazioni della rete meteorologica di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), il termometro non e’ sceso sotto lo zero in numerose zone di montagna: minima a +0,9°C a Sestriere Alpette, +2,9°C a Bardonecchia Pranudin, +2,6°C a Crissolo Pian Giasset, in alta valle Po. Meno sensibile l’effetto dell’anticiclone nelle zone di pianura e bassa collina, dove, specialmente nei settori a est e sud del Piemonte, dominano le nebbie e le nubi bassi, con qualche pioviggine sulle zone appenniniche.