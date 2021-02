Meteo, la sabbia del Sahara ha raggiunto anche la Francia: il cielo si tinge di giallo nel sud-est del Paese [FOTO]

Dalle Alpi italiane alla Svizzera fino alla Francia, la sabbia in arrivo dal Sahara sull’Europa ha creato paesaggi inediti e cieli tra il giallo e l’arancione. La sabbia, trasportata dai venti diretti a nord, ha ‘invaso’ anche il sud-est della Francia, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.

“Un sistema a bassa pressione nella penisola iberica ha provocato un potente flusso verso sud che ha spinto la sabbia dal Sahara verso la Francia“, ha spiegato Météo France sul suo sito web. “La presenza di sabbia nell’atmosfera ha colorato di giallo-arancio al cielo nel sud-est e nel centro-est della Francia”. Molti utenti dei social network hanno pubblicato foto di diverse regioni, da Tolosa a Strasburgo (est), passando per Lione e Grenoble (sud-est), mostrando paesaggi emblematici e monumenti di colore ocra. L’origine della tempesta di sabbia è stata una depressione al largo della costa del Marocco che ha sollevato la polvere che è stata poi trasportata dai venti.

Secondo il centro di monitoraggio del Meteo nazionale spagnolo, responsabile a livello europeo di questi fenomeni, la ‘nuvola’ di sabbia continuerà a salire verso il nordest del Paese e domani procederà verso l’Europa centrale, anche in Italia.